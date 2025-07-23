Как пояснил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев, повышение солености моря, температуры воды и определенные ветра могут создать условия тому, что медузы в достаточно большом количестве могут появиться на пляжах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Медузы, массово обнаруженные на побережье Кубани, могут мигрировать к берегам Крымского полуострова через Керченский пролив, сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Ранее в соцсетях появились сообщения о нашествии медуз в Азовском море, в частности, в Темрюкском районе Краснодарского края по соседству с Крымом.

"Повышение солености моря, температуры воды и определенные ветра могут создать условия тому, что медузы в достаточно большом количестве могут появиться на пляжах Крыма. Но опять же, это будет не повсеместно по всем пляжам, а локальное появление", - сказал Вахрушев.

Он отметил, что важным здесь является вопрос изучения биологии Черного моря, над чем работают ученые Института биологии южных морей РАН. Механизм массового размножения медуз пока остается неясным, сказал Вахрушев. По большей части, такие нашествия связаны именно с местными течениями и ветрами, однако есть множество факторов, которые могут как усиливать этот процесс, так и ослаблять.

При этом массовое появление медуз, отметил ученый, не всегда может означать резкий рост популяции медуз, оно может быть связано с миграцией.