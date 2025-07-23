Минобрнауки: иностранцам доступны условия для студенческих семей в вузах

Такую практику уже реализуют некоторые университеты, сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Условия для проживания и обучения студенческих семей в вузах РФ будут доступны не только российским, но и иностранным студентам. Эта практика уже реализуется в некоторых высших учебных заведениях, сообщила ТАСС замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

"Конечно, да [иностранцы могут пользоваться благами для студенческих семей]. Более того, у нас есть такие университеты, как РУДН, куда иностранные студенты приезжают уже с семьей, с детьми. Им сразу дают отдельную комнату, и, конечно, детишки также находятся в комнатах для ребятишек", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил необходимость ввести стандарт семейных блоков в общежитиях. По его словам, там должны быть отдельная кухня и комната матери и ребенка. Он также позитивно отозвался об инициативе социального волонтерства в вузах, когда студенты могут сами помогать приглядывать за детьми.

Чернышенко подчеркнул, что нужно сделать нормирование этого "минимального стандарта" и закрепить его приказом правительства. Затем его планируется применять во всех вузах.