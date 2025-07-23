В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - 27 градусов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и температура до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.