Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, самолеты-амфибия Бе-200 регулярно привлекают к тушению крупных пожаров как в России, так и за рубежом, в частности, они участвовали в тушении пожаров в Забайкальском, Хабаровском краях, а также на юге Турции и в Алжире

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200, выпускаемый "Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева" (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева", входит в ОАК) востребован не только в РФ, но и за рубежом. Жаркий сезон вновь показал его востребованность, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Самолеты-амфибия Бе-200 регулярно привлекают к тушению крупных пожаров как в России, так и за рубежом, в частности, они участвовали в тушении пожаров в Забайкальском, Хабаровском краях, а также на юге Турции и в Алжире.

"Работа по адаптации двигателя ПД-8 для самолета Бе-200 уже началась. Кроме того, мы видим, что двигатель ПД-8 сейчас активно проходит испытания на Суперджете. Показывает хорошие результаты и есть перспективы его "оморячивания" для Бе-200. Самолет нужен и в нашей стране, и за рубежом. Жаркий сезон вновь показал его востребованность", - сказал Слюсарь.

По его словам, Бе-200 имеет очень большой спрос, ТАНТК имени Г. М. Бериева способен сделать достаточное количество таких самолетов.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.

Текст интервью со Слюсарем будет опубликован 23 июля в 12:00 мск.