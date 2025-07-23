Уверенный в поражении Украины пленный попросил Зеленского скорее закончить войну

Людям, живущим в Донецке и Луганске, нужна Россия, подчеркнул украинский военнослужащий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнопленный Сергей Ланников, служивший в Национальной гвардии Украины, уверен в поражении ВСУ, он попросил Владимира Зеленского как можно быстрее закончить боевые действия. Это стало известно из видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Эту войну можно было уже прекратить давным-давно. Еще через несколько месяцев, как только она началась. Как? Потому что Донецку Россия сейчас нужна. Донецк, Луганск. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, они сами хотят [жить] в России <…>. Если можно - чтобы Зеленский как можно быстрее закончил эту войну ненужную. Чем она закончится - это на 90% то, что Украина, конечно, проиграет", - сказал пленный.

Он подчеркнул, что в плену к нему относятся "нормально". Кроме того, Ланников утверждает, что после возвращения на Украину он будет прятаться и пытаться откупиться от очередной мобилизации.