Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, автомобильная дорога Иркутск-Листвянка в пределах рабочего поселка Листвянка не обеспечена тротуарами, что создавало опасность для совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Иркутский районный суд по иску прокуратуры обязал дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области обустроить тротуары на дороге в Листвянке - популярном туристическом поселке на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что автомобильная дорога Иркутск-Листвянка в пределах рабочего поселка Листвянка не обеспечена тротуарами, что создавало опасность для совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. <…> Иркутский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Поселок Листвянка расположен на Байкале в 70 км от Иркутска у истока реки Ангары. Из-за близости к Иркутску и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. В Листвянке расположены турбазы, гостиницы, гостевые дома для туристов, приезжающих на несколько дней. Это также популярный турмаршрут одного дня.