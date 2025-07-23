По сообщению рыбаков, кит сам подошел к ним, почувствовав проблему, и даже помогал телом, пока срезали сети

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Рыбаки на Курилах помогли киту, запутавшемуся в неводе. Об этом рассказали ТАСС в администрации Северо-Курильского городского округа.

В мессенджерах и СМИ распространились сообщения о том, что рыбаки спасают двух горбатых китов, которые запутались в ставном неводе для вылова лосося, один из них якобы погиб. Опубликовано и видео, где запечатлен один из китов, кроме этого видно продолговатое белое пятно, которое авторы посчитали перевернувшимся брюхом к верху телом детеныша кита.

"Это произошло в районе острова Парамушир. По предварительным данным, это один кит. По сообщению наших рыбаков, кит сам подошел к ним, почувствовав проблему. Даже помогал телом, пока сети срезали", - рассказали в администрации.

После того, как сети сняли, кит благополучно уплыл, уточнили в администрации.