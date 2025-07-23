Всего в столичную программу капитального ремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн кв. м

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Жилой дом в Весковском переулке в центре Москвы, возведенный в стиле эклектики, капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

"В 2015 году стартовали работы по обновлению жилого дома, возведенного в стиле эклектики и расположенного по адресу: переулок Весковский, дом №4. На объекте проходят мероприятия по ремонту фасада, крыши и подъездов. Также специалисты уже проложили на объекте новую электросеть. Для проведения работ ФКР Москвы разработал индивидуальный проект, а также подобрал современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по кирпичному окрашенному фасаду начались с расчистки и промывки открытых плоскостей. Специалисты обработали места замокания антигрибковыми составами, проводят ремонт кирпичной кладки. Все декоративные элементы на здании тщательно приводят в порядок.

"Далее кирпичные поверхности заново окрасят по колористическому решению. Объекту вернут его исторический вид в оттенках "персиковый крем" и "сигнальный белый" для сандриков и пилястров. Также на здании приведут в порядок балконы, заменят отливы и отремонтируют откосы. Проведут мероприятия по ремонту входных групп и цоколя, навесят на здание новую систему внешнего водостока. В рамках работ по подъездам окрасят и оштукатурят стены и потолки", - заверили в пресс-службе.

Скатную крышу при капитальном ремонте также приведут в порядок - заменят кровельное покрытие и обрешетку. Специалисты произведут устройство температурно-влажностного режима при помощи плит из минеральной ваты, а все деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом.

"Четырехэтажный многоквартирный жилой дом с подвалом был построен в 1901 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики. Здание сложной формы в плане. Фасады имеют сложную пластику, имеются декоративные элементы. К торцам здания примыкают соседние дома. Фасады выполнены из кирпича. На фасадах первый этаж отделен от верхней части тянутым профилированным карнизом. По периметру здания расположен венчающий карниз. Здание также венчают пинакли. Примечательно, что напротив дома расположен небольшой и уютный Весковский сквер", - заключили в фонде.

Программа капремонта

Всего в столичную программу капитального ремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн кв. м. В них запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов.