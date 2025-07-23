В учреждение будут поступать люди с травмами разной степени тяжести, с шоком

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время поездки в Горно-Алтайск посетил строящееся модульное приемное отделение республиканской больницы, предназначенное для оказания экстренной медицинской помощи. Его планируется открыть в ближайшее время, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу всех поблагодарить. Два с половиной месяца - и фактически здание готово. Его называют приемным отделением, но это практически полноценный полевой госпиталь, который можно преобразовать и в операционную. Здесь современное оборудование", - оценил Мишустин, осмотрев отделение.

Он заметил, что сделать это удалось "за разумные деньги". "Проект примерно стоит 643 млн рублей. 100 млн рублей вложил регион, остальное - федеральный бюджет. Наполнили объект оборудованием. Но самое главное - люди, врачи. Я очень рад здесь видеть такую команду. Андрей Анатольевич [Турчак, глава Республики Алтай] привлекает лучших", - сказал председатель правительства.

Мишустин обратил внимание, что главный врач республиканской больницы Антон Хазов недавно вернулся из зоны СВО, где руководил госпиталем и спасал людей. "Хочу его поблагодарить за мгновенную организацию. Здесь все на высшем уровне. Самое главное, что профессионалы, которые сюда пришли, будут оказывать качественную медицинскую помощь. А это очень важно для республики, куда сейчас все больше и больше едет людей", - указал премьер.

Отдельно он упомянул президентскую программу по поддержке медиков в малых, удаленных поселениях: врачам дополнительно платят по 50 тыс. рублей в месяц. Доплаты положены и среднему персоналу. "Все это помогает привлечь квалифицированные кадры", - подчеркнул глава российского кабмина.

Мишустин упомянул и другие важные для медицины вопросы. Среди них - обучение кадров и получение обратной связи от граждан. В завершение премьер пожелал и пациентам, и сотрудникам отделения здоровья.

Новое отделение

В учреждение будут поступать люди с травмами разной степени тяжести, с шоком. Отделение охватывает полный цикл приема и лечения пациентов, которым нужна экстренная помощь. Помещения оборудованы всем необходимым для оперативной диагностики и лечения. Предусмотрена противошоковая терапия, в том числе при массовом поступлении пациентов.

Внутри - диагностический блок, где есть КТ, рентген, УЗИ, ЭКГ, эндоскопия, экспресс-лаборатория. Используется в основном отечественное оборудование. Мишустин обратил на вопросы импортозамещения особое внимание.

Есть также реанимационно-операционный блок, отделение для пациентов скорой помощи, административно-хозяйственный блок. Отделение интегрировано с основным больничным комплексом через отапливаемый переход для беспрепятственной транспортировки пациентов.

Открытие нового приемного отделения разгрузит основные корпуса больницы и улучшит оказание экстренной помощи, ожидают власти.

В 2025 году по всей стране планируется ввести в строй 21 модульное приемное отделение. Объект в Горно-Алтайске - первый из них. Работа идет в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Успехи региона

Отдельно Мишустину рассказали о развитии всей системы здравоохранения Республики Алтай. Доклад представил зампред правительства региона, министр здравоохранения Дмитрий Хубезов. Он сообщил, что за последний год построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов, капитально отремонтировано 2 амбулатории. Приобретены новые аппараты - МРТ и ангиограф.

Регион ожидает, что к 2030 году все медицинские учреждения будут обновлены - планируется построить новые здания или капитально отремонтировать существующие. В области детской медицины, продолжил Хубезов, пока не хватает перинатального центра.

Отдельное внимание Республика Алтай уделяет реабилитации участников СВО. В регионе действуют два стационарных реабилитационных центра и один амбулаторный.

Мишустину также доложили о росте зарплат медработников, увеличении компенсаций на жилье. Речь шла и о вопросах образования.