В районе Новосибирской области обнаружили очаг африканской чумы свиней

Режим "повышенная готовность" действует на территории Усть-Таркского районав связи с недопущением распространения заболеваний

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Усть-Таркском районе Новосибирской области в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней. Информация опубликована на сайте регионального ГУ МЧС России.

"Режим "повышенная готовность" действует на территории Усть-Таркского района в связи с недопущением распространения заболеваний животных африканской чумой свиней", - говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующее постановление подписал глава района.

Африканская чума свиней - вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека, но способное нанести серьезный урон популяциям кабанов и сельскому хозяйству, так как заболевшие животные не поддаются лечению и от нее нет вакцины. Только в 2024 г. в Европе вспышки АЧС были зафиксированы в семи странах Европы, а общее число погибших животных превысило миллион за два последних года.