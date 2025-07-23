После этого пара переходит в разряд молодой семьи, отметила замглавы ведомства Ольга Петрова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Статус студенческой семьи будет сниматься после окончания одним из родителей вуза. При этом они будут переходить в разряд молодой семьи, сообщила ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"[После выпуска одного из родителей] они становятся просто молодой семьей и пользуются теми льготами, которые определены для молодой семьи, проживающей в данном субъекте", - сказала она.

Замминистра отметила, что статус студенческой семьи могут получить только два родителя-студента либо мать или отец одиночки. Петрова подчеркнула, что приобретение статуса не зависит от формы обучения.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил необходимость ввести стандарт семейных блоков в общежитиях. По его словам, там должны быть отдельная кухня и комната матери и ребенка. Он также позитивно отозвался об инициативе социального волонтерства в вузах, когда студенты могут сами помогать приглядывать за детьми.

Чернышенко подчеркнул, что нужно сделать нормирование этого "минимального стандарта" и закрепить его приказом правительства. Затем его планируется применять во всех вузах.