Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что в его приемную поступают подобные обращения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил организовать всероссийскую акцию по установке мемориальных досок в российских школах, где учатся дети погибших участников специальной военной операции.

"Предлагаю открыть мемориальные доски в каждой школе. Чтобы сегодняшние ученики и те, кто придет учиться уже после окончания спецоперации, знали имена героев и гордились их подвигом. Мы не можем и не имеем права позволить себе забыть имена наших кадровых военных и добровольцев", - сказал Миронов ТАСС.

Депутат отметил, что в его приемную поступают соответствующие обращения. В будущем Миронов планирует направить письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с таким предложением. "Это правильно и своевременно с точки зрения исторической правды и справедливости", - заключил председатель партии.