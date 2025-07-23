Мишустин анонсировал гостей высокого уровня на экологической конференции на Алтае

В российском кабмине сообщали, что также ожидается участие правительственных делегаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Международная экологическая конференция, которая на днях состоится в Горно-Алтайске, предполагает участие высоких представителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

"Скоро, буквально на днях, состоится Международная экологическая конференция. Приедут высокие гости", - сказал Мишустин.

Ранее в российском кабмине сообщали, что ожидается участие правительственных делегаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.