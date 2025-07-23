Премьер-министр РФ подчеркнул, что для комфортной жизни людям очень важны современные школы, садики, больницы, поликлиники

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поможет Республике Алтай создать современный перинатальный центр. Это подтвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой республики Андреем Турчаком.

"Конечно, - отреагировал он на соответствующую просьбу руководителя региона. - Вчера мы смотрели как раз перинатальный центр в Чите. Замечательное место. Очень важно поддержать вас в строительстве этого центра".

Мишустин подчеркнул, что для комфортной жизни людям очень важны современные школы, садики, больницы, поликлиники. Он отметил, что Турчак активно занимается развитием социальной инфраструктуры в регионе. Премьер также напомнил, что для республики по решению президента сформирована индивидуальная программа социально-экономического развития, предусмотрены значительные средства на период до 2030 года.

Отдельно Мишустин упомянул строящееся модульное приемное отделение республиканской больницы, предназначенное для оказания экстренной медицинской помощи. Этот объект глава российского кабмина посетил сегодня чуть раньше.

"Спасибо, что показали центр, отделение - современное, новое. За 2,5 месяца построено - со всем оборудованием. Это очень радует. Скорость, с которой все возведено, и профессионализм - они видны. Это мы также услышали от людей, которые его посещают", - похвалил премьер.