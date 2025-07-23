Премьер-министр РФ также напомнил, что в республике строится современный аэропорт, который уже получил статус международного

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Количество туристов, посещающих Республику Алтай, продолжает расти. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.

"В Республику Алтай все больше и больше туристов приезжает", - упомянул Мишустин.

Он напомнил, что сейчас в республике строится современный аэропорт, который уже получил статус международного. "Средства есть, запланированы. Инвестор есть. Очень важно обеспечить комплексную застройку вокруг", - подчеркнул премьер. Он пояснил, что речь идет в том числе о логистике и сервисном обслуживании.

"Я знаю, что вы очень активно занимаетесь инфраструктурой, - обратился Мишустин к Турчаку. - Важно это держать на личном контроле, чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности для туризма. Аэропорт новый - все это в совокупности даст [дополнительные] возможности для путешествий".