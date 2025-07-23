Украинский военнослужащий рассказал, что таким образом хотел доказать искренность своих намерений

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинский оператор БПЛА отправил российским военным дрон со снятыми позициями ВСУ в Меловом Харьковской области для доказательства искренности своих намерений. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Хорошко.

"В бригаду я попал, меня отправили учиться на БПЛА ночным пилотом. Оказавшись на позициях в Меловом, я понял, что меня ждет смерть. Чтобы показать искренность своих намерений, я сделал облет всех наших позиций в Меловом и отправил Mavic на позицию к русским", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Он добавил, что плохо относится к покойному командиру роты. "Потому что он нас посылал на задания неподготовленными, технику выдавал неисправную. Я самовольно оставил часть, потому что командиры заставляли копать и стрелять, а я не хотел с этим мириться, выполнять задачи не по своей должности", - добавил он.

Ранее в июле Минобороны России сообщило, что в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое в Харьковской области.