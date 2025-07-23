Глава региона Андрей Турчак поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку в вопросе реконструкции школы №12

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Более 700 млн рублей направили в Республике Алтай на ремонт 11 сельских школ и гимназии в Горно-Алтайске. Также 920 млн рублей направлено на строительство нового учебного заведения в Чемальском районе, сообщил глава региона Андрей Турчак в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В текущем году у нас запланировано проведение капитального ремонта 11 сельских школ и первой гимназии в Горно-Алтайске. Более 700 млн рублей из федерального бюджета на эти цели выделяется. Кроме того, ведем строительство еще одной новой школы на 360 мест в Чемальском районе, это программа комплексного развития сельских территорий. <…> Также ремонтируем садики, в первую очередь на селе. Отремонтировали за год четыре, строим три новых. Из федерального и республиканского бюджетов на эти цели направляется 920 млн рублей", - сказал Турчак.

Он также доложил Мишустину о школе №7 в Горно-Алтайске, строительство которой велось по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. Работы здесь велись с отставанием.

"Проблемы были [связаны] с плохим качеством проекта, приходилось перепроектировать, проходить новую экспертизу, потом удорожание материалов и так далее. Тем не менее, школа сдана, она стала таким хорошим подарком к 200-летию Горно-Алтайска, который мы отпраздновали. Единственная школа в городе, в которой дети с первого класса изучают алтайский язык", - сказал Турчак.

Он также поблагодарил премьер-министра за поддержку в вопросе реконструкции школы №12. Образовательное учреждение введут в эксплуатацию до 2027 года. В рамках федерального бюджета на реализацию проекта выделено 615 млн рублей, в рамках республиканского - 345 млн рублей.

"По республиканскому классическому лицею, который у вас находится на контроле. Все работы идут в графике, срок завершения работ - 2026 год. Бюджетом предусмотрено 3,3 млрд [рублей], из которых 2,7 млрд - это федеральный бюджет. И уникальность этого проекта заключается в том, что застройщик дополнительно привлек собственных 500 млн рублей на завершение строительства кампуса этого лицея", - добавил Турчак.