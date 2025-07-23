Презентация проекта будет приурочена в с2026 году ко Дню Оштинской обороны - 20 июня

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Книгу памяти минеров Ошты, передвижную выставку и серию уроков организуют в Вологодской области в память о защитниках Оштинского рубежа - единственной территории в Вологодской области, где велись боевые действия во время Великой Отечественной войны. Масштабный проект "Ошта. Наша оборона" будет создан в 2025-2026 годах на средства гранта правительства области, сообщила ТАСС его автор, руководитель Вологодского объединения поисковиков Ирина Метелкина.

С 1941 по 1944 год в районе Ошты красноармейцы сдерживали наступление финских войск, а затем до 1946 года проводились работы по разминированию территории. Оштинские минеры - это юноши и девушки 16-19 лет, которых привлекли на разминирование.

"Наш проект "Ошта. Наша оборона" - победитель грантового конкурса от правительства Вологодской области. Он очень важен для нашего региона, потому что Ошта - единственное место в области, где велись боевые действия в Великую Отечественную войну, а затем до 1946 года проводилось разминирование. Жители Вологодской области очень мало об этом знают, особенно подрастающее поколение. Проект многокомпонентный, первая, основная и важная его часть - это создание книги памяти "Оштинские минеры" в бумажном и электронном виде. Издание готовится впервые. В работе над ним мы активно сотрудничаем с Государственным архивом Вологодской области. На основании архивных документов есть и вновь выявленные имена оштинских минеров. Есть воспоминания девушек-минеров, самые яркие из них войдут в печатное издание и его электронную версию", - рассказала ТАСС Метелкина.

Презентация издания будет приурочена в следующем году ко Дню Оштинской обороны - 20 июня. Планируется сделать книгу яркой и максимально полезной, привлечь историков, реконструкторов.

В исторической литературе события в Оште формулируются как бои местного значения, однако каждая небольшая победа была вкладом в общую Великую Победу. "Если бы Оштинская оборона не устояла, а фашисты планировали сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда, тогда город было бы не отстоять. Об этом мы говорим, и в рамках проекта будет организована передвижная выставка об истории Оштинской обороны, о минерах, поисковых работах, о том, как выглядит Оштинская оборона сегодня. Расскажем о ярких личностях - героях Оштинской обороны и о неизвестных ранее солдатах, имена которых удалось установить в ходе поисковых работ. Выставка создается впервые и будет путешествовать по школам Вологды и области, планируем открыть ее в феврале 2026 года", - рассказала автор проекта.

Школьные уроки

Помимо этого, разработаны школьные уроки истории, которые будут проходить с сентября на базе Вологодского музея детства. "Расскажем детям о событиях Оштинской обороны и вместе с ними проиграем их с помощью игрушечных солдатиков. Используем исторические архивные карты, схемы с расстановкой солдатиков, изучим форму солдат, используем предметы, найденные в поисковых экспедициях в Оште. В школе эту тему не проходят, поэтому здесь мы рассчитываем на историческое просвещение ребят", - отметила собеседница агентства.

Вместе с Госархивом будут созданы серии аудиоподкастов и видеороликов об Оштинской обороне. Их выложат на интернет-ресурсах в свободном доступе для всех желающих.

Территория Вытегорского района Вологодской области стала прифронтовой в первые месяцы Великой Отечественной войны, с 1 октября 1941 года в Вытегре было введено военное положение. Прорваться к Вытегре, а через нее завоевать весь Русский Север пытались финские войска под командованием генерала Маннергейма. У Ошты противника удалось остановить. Оштинская оборона началась 5 октября 1941 года и продолжалась до 19 июня 1944 года, здесь велись пехотные операции, активно работали группы разведчиков с обеих сторон. Впоследствии здесь было разминировано 400 минных полей, обезврежено около 120 тысяч мин, собраны сотни единиц оружия, десятки тысяч боевых патронов.