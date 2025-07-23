Объем завершившегося половодья составил 73 куб. км, продолжительность - 37 суток, пик половодья отмечен 12 июня при отметке 476 см

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Половодье 2025 года в Астраханской области стало экстремально маловодным. Условия естественного воспроизводства рыб на этом фоне неоптимальны, сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства ("КаспНИРХ").

За последние 10 лет из-за маловодных непродолжительных паводков, а также незаконного промысла вылов водных биологических ресурсов в регионе сократился в 2,5 раза, запасы воблы упали до критических отметок.

"По результатам завершившегося половодья его объем составил 73 куб. км, продолжительность - 37 суток, пик половодья отмечен 12 июня при отметке 476 см. В целом, половодье можно считать экстремально маловодным, условия естественного воспроизводства, несмотря на усилия, сложно назвать оптимальными", - сообщили в филиале. Ученые отметили, что в результате ряда хозяйственных решений, таких как строительство дорог, зарегулирование волжского стока, водообеспеченность западных подстепных ильменей (ЗПИ) существенно сократилась. Многолетние проблемы - с обмелением водных объектов, их деградация, а иногда и их исчезновение, уменьшение естественного воспроизводства природных экосистем, засоление и осушение ряда ильменей. Особенно это касается водоемов, расположенных в северной и западной частях региона. "В современных условиях западные подстепные ильмени имеют водное питание из основного рукава дельты Волги - Волга, Бахтемир, ВКМСК, поступающее в северной и центральной частях через систему трактов. <…> Для южной части субъекта также существенное значение имеет поступление распресненной воды из Каспийского моря во время нагонных явлений", - рассказали в учреждении. В КаспНИРХ подчеркнули, что в связи с кратковременными продолжительностью половодья и уровнями воды в 2025 году, не обеспечивающими оптимального залития ЗПИ, складывающиеся условия обитания водных биоресурсов не соответствуют оптимальным. Дополнительное обводнение этих водных объектов способствовало бы улучшению условий обитания водных биологических ресурсов и улучшению условий ведения товарной аквакультуры на имеющихся в зоне ЗПИ рыбоводных участках.

О мерах

В филиале подчеркнули, что для увеличения численности рыбы в регионе необходимо регулярно осуществлять пропуск достаточного количества производителей рыб на нерестилища, обеспечивать благоприятные условия для нереста, развития икры и личинки, для нагула и миграции малька и рыбы. Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что весеннее половодье, стартовавшее 29 апреля, оказалось маловодным, однако в регионе удалось добиться благоприятной водной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги при особом режиме работы гидроузлов за счет увеличения общего объема спуска.