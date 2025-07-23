H5N1 обнаружили у шестилетнего ребенка в провинции Тбонгхмум, сообщили в Минздраве страны

ХАНОЙ, 23 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Камбоджи сообщило о новом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N1. Об этом пишет газета Khmer Times.

По данным Минздрава, птичий грипп H5N1 был подтвержден у шестилетнего мальчика из провинции Тбонгхмум на юго-востоке Камбоджи. Заболевший находится под тщательным медицинским наблюдением и получает необходимое лечение.

С учетом нового случая в 2025 году в Камбодже были зарегистрированы в общей сложности 13 случаев заболевания людей птичьим гриппом, 5 из которых закончились смертельным исходом, указали в министерстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила в июле 2024 года с чрезвычайным предупреждением о глобальном риске новой вспышки птичьего гриппа H5N1 и призвала страны мира принять срочные меры для усиления эпидемиологического надзора, обмена информацией и результатами научных исследований для предотвращения пандемии. ВОЗ относит Камбоджу к числу государств с повышенным риском распространения вируса птичьего гриппа. За все время в королевстве были зарегистрированы свыше 70 случаев инфицирования людей гриппом H5N1 и 47 смертельных исходов.