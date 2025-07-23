Все мероприятия марафона открыты и бесплатны по предварительной регистрации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Марафон финансовой грамотности состоится с 8 по 24 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятия состоятся в "Заповедном посольстве" и малом амфитеатре на территории парка "Зарядье", сообщила ТАСС руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Москва инвестирует в человека и продолжает развивать проекты, формирующие финансовую культуру горожан. Ярким и масштабным событием лета в городе станет марафон финансовой грамотности. В течение 17 августовских дней в парке "Зарядье" пройдут более 350 разнообразных активностей - от интерактивных игр, мастер-классов и викторин до финмультов, кинолекториев и юмористических монологов", - сказала Зяббарова.

Она отметила, что программа марафона составлена с учетом интересов разных возрастных групп. "Неважно, школьник вы, студент, родитель, предприниматель или представитель старшего поколения - каждый найдет понятный, полезный и интересный формат для повышения финансовой грамотности. Особенно ждем на площадке марафона молодежь. Через игры, технологии и общение мы поможем научиться управлять финансами легко и интересно. Эти навыки понадобятся в повседневной жизни, позволят строить свое будущее и развивать город", - пояснила руководитель департамента.

Все мероприятия марафона финансовой грамотности открыты и бесплатны по предварительной регистрации. Наиболее активных участников ждут сюрпризы и памятные сувениры.

Программа для любых возрастов

"Для самых маленьких гостей от 6 до 10 лет подготовлена отдельная программа с разными форматами: финмультами, игровыми интерактивными занятиями, мастер-классами и викторинами. Поэтому взрослые могут быть спокойны - юным москвичам в компании сверстников, а также экспертов и педагогов точно не будет скучно. Эксперты начнут с самых азов - объяснят, что такое деньги и как правильно ими пользоваться, научат планировать покупки, помогут поставить первые в жизни финансовые цели и достичь их", - анонсировали в департаменте финансов.

Ребят постарше - в возрасте 11-14 лет - ждут более серьезные темы. На занятиях обсудят темы цифровой и налоговой грамотности и финансовой безопасности, мошенничества, банковских продуктов и услуг. "Приобретенные практические знания и навыки помогут подросткам чувствовать себя увереннее при принятии "взрослых" решений, участвовать в финансовой жизни семьи и понять, что финансовая грамотность - это важнейший навык для достижения успеха и процветания в будущем. Познавательные настольные игры и викторины позволят пообщаться со сверстниками, проявить свою эрудицию, фантазию и находчивость индивидуально или в командах", - добавили в ведомстве.

Молодежь и взрослых на площадках марафона встретят с практикующие эксперты не только из финансовой сферы. В роли наставников выступят представители других профессий, известные медийные личности и популярные блогеры.

"На примерах из своей практики и личной жизни они докажут, что финансы - это не только бюджет, доходы и расходы, но и наши привычки,установки, желания и жизненные цели. Вместе с гостями эксперты разберут практические ситуации из реальной жизни; дадут советы по управлению личными финансами; расскажут, как умело обходить финансовые ловушки; расскажут про психологию семейного бюджета; ответят на острые вопросы и с юмором заставят взглянуть на себя со стороны", - значится в анонсе.

Кроме того, в рамках марафона предусмотрены и тематические дни. Так, гостей ждут дни сбережений и инвестиций, долгосрочного планирования, финансовой безопасности, ответственного заимствования и предпринимательства.

Виртуальные миры и роботы-собеседники

Площадка марафона будет представлять собой высокотехнологичное пространство с цифровыми инструментами и интерактивами. Гостей будут встречать робокошки и робособаки. Роботы-андроиды подскажут посетителям расписание мероприятий, поговорят о финансах и семейном бюджете. Робот-художник нарисует портрет финансово грамотного человека будущего, а роботы-бармены угостят кофе или лимонадом.

Посетители также смогут пройти финансовый ДНК-тест в футуристической "лаборатории", проверить реакцию на игровом автомате "Поймай мошенника" и пройти тест на финансовую грамотность.

В зоне VR-тренажеров желающие смогут потренировать навыки распоряжения личными финансами. Оказавшись в виртуальной реальности, они попробуют себя в роли налогового консультанта или банковского служащего, узнают, как распознать мошенников и проверить надежность финансовых организаций.

Понять стратегическую важность финансовой грамотности и практическую пользу от знаний для всех возрастов позволят интерактивные арт-объекты. Поставить важную финансовую цель можно будет с помощью капсулы времени. Сохранить яркие воспоминания и эмоции помогут фотографии с талисманом марафона - Муррфином.

О форуме

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

Организаторы отмечают, что "Территория будущего. Москва 2030" - это возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство.