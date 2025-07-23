Врач отметила, что дефицит солнечного света снижает выработку витамина D и серотонина, низкий уровень которых провоцирует депрессивные симптомы, апатию и раздражительность

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Затяжные дожди могут влиять на психоэмоциональное состояние человека. Так, у людей со склонностью к депрессивным состояниям такая погода может спровоцировать обострение симптомов эмоционального неблагополучия, сообщила ТАСС медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Анна Вандаева.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в понедельник в Москве выпало рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков. Согласно данным Гидрометцентра, дожди с грозами ожидаются в столице до четверга включительно.

"Во время затяжных дождей могут актуализироваться некоторые когнитивные искажения, например, катастрофизация ("этот дождь никогда не кончится"), обесценивание позитивного. Для людей со склонностью к депрессивным состояниям затяжные дожди могут выступать триггером, обостряющим симптомы эмоционального неблагополучия. Эффективность индивидуальных способов справляться со стрессом, адаптивных или дезадаптивных, играет ключевую роль в том, насколько сильно дожди повлияют", - рассказала Вандаева.

Кроме того, дефицит солнечного света в период дождей снижает выработку витамина D и серотонина - гормона радости, низкий уровень которых провоцирует депрессивные симптомы, апатию и раздражительность. "Отсутствие яркого света утром и днем также влечет за собой нарушение циркадных ритмов из-за повышенной выработки мелатонина в темное время суток. В результате мы чувствуем сонливость и вялость. Низкое атмосферное давление, часто сопровождающее затяжные дожди, у многих вызывает головные боли и обострение хронических болей", - добавил эксперт.

В такую погоду также может возникнуть нежелание куда-либо выходить, встречаться и общаться с друзьями. "Нарушение планов и ограничение физической активности на улице могут фрустрировать, усиливать чувство изоляции, тревоги и тоски", - заключила Вандаева.