В Кузбассе нашли сбежавшего из колонии-поселения осужденного

Константин Бобровский совершил побег неделю назад

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Осужденного за кражу, который неделю назад совершил побег из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН России.

"В Анжеро-Судженске сотрудниками отдела розыска ГУ ФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками полиции задержан осужденный Константин Бобровский, совершивший побег из колонии-поселения №31", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы.