Начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева сообщила, что метеостанции в центре города зафиксировали 26 мм осадков

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Мощный ливень с грозой и шквалистым ветром в Хабаровске, который длился немногим более часа, принес 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева.

Погода резко испортилась в городе накануне вечером. Нарушилось энергоснабжение в некоторых районах. Это Южный микрорайон, Березовка, Амуркабель, Первый микрорайон. Повалило свыше 130 деревьев, повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. По информации прокуратуры Хабаровского края, отключения фиксируются в Хабаровске и Хабаровском районе. Без коммунальной услуги остаются свыше 1,3 тыс. жителей, электроснабжение социально значимых объектов восстановлено. Проводятся ремонтные работы.

"Метеостанции в центре города зафиксировали 26 мм осадков и ветер со скоростью 22 м/с. В основном досталось южной части города, по словам очевидцев, там был и град. В целом за 1 час 20 минут выпало 20% месячной нормы", - сказала Брынцева.

В понедельник и вторник непогода также сохранялась на севере Хабаровского края. Там прошли сильные дожди, объявлялось штормовое предупреждение.

"В Аяне выпало 62 мм осадков, по Охотскому побережью - от 20 до 40 мм. Это от 20-30% до 50% месячной нормы", - сказала Брынцева.

Неустойчивая погода с ливнями и грозами будет сохраняться в Хабаровском крае до конца месяца, температура воздуха прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы, будет 28-33 градуса тепла.