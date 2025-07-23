По словам наставника проекта Алексея Долженкова, несовершеннолетние также смогут участвовать в доставке помощи нуждающимся

КУРСК, 23 июля. /ТАСС/. Участники федерального проекта "Тренер" от Молодежки Народного фронта в Курской области будут задействованы в работе гуманитарного склада. Подростки смогут фасовать продуктовые и гигиенические наборы, а также, по желанию, участвовать в доставке помощи нуждающимся, сообщил ТАСС наставник проекта "Тренер" Алексей Долженков.

"Участники проекта будут привлекаться к работе на гуманитарном складе. Они смогут фасовать продуктовые и гигиенические наборы, а по желанию, возможно, участвовать и в доставке помощи. Конечно, мы не будем их перегружать, и все будет строго по силам и добровольно", - сказал собеседник агентства.

Долженков отметил, что привлечение подростков в гуманитарную деятельность помогает им ощутить свою сопричастность к происходящему. Также подростки будут взаимодействовать с опытными волонтерами, работавшими в гуманитарных миссиях в Донбассе и Новороссии, что, как отмечает организатор, позволит обеспечить передачу практического опыта подрастающему поколению.

Проект "Тренер" реализуется Молодежкой ОНФ при поддержке президента России Владимира Путина. В Курской области программа включает в себя спортивную подготовку, патриотическое воспитание, участие в социально значимой деятельности.