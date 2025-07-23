Глава региона Андрей Турчак заявил, что к 2029 году за счет турналога в бюджет республики будет поступать до 500 млн рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Республики Алтай намерены направлять порядка 30% средств от туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в рамках визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Мы для себя приняли такое решение управленческое, что 30% средств, которые мы будем консолидировать за счет него (туристического налога - прим. ТАСС), - а в первый год это 50 млн, и к 2029 году мы планируем, что до 500 млн рублей в бюджет республики будет поступать за счет турналога, - 30% целевым образом мы будем отправлять на здравоохранение и именно на оказание вот этой экстренной помощи", - сказал Турчак.

О туристическом налоге

Госдума в мае приняла закон, которым предлагается с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года провести в некоторых регионахх России эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах.

Эксперимент будет проводиться в республиках Алтай, Дагестан, Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории Сириус.