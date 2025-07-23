Ими смогут управлять водители категорий "А", "B", "C", "D"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов отправил на рассмотрение в правительство законопроект о возможности дать доступ владельцам водительских удостоверений категорий "А", "B", "C", "D" к управлению багги и вездеходами, имеющими не более восьми пассажирских мест и массу, не превышающую 3,5 тонны.

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в <…> законы "О самоходных машинах и других видах техники", "О безопасности дорожного движения", установив, что право на управление самоходными машинами категории "АII" (багги, вездеходы и другие) подтверждается, кроме удостоверения тракториста-машиниста, также и водительским удостоверением на право управления транспортными средствами категорий "А", "B", "C", "D", подкатегории "B1", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту, которая есть в распоряжении ТАСС.

В настоящее время в туристической индустрии, где повысилась потребность в новых продуктах, возросла доля активного туризма с использованием снегоходов, мотовездеходов и других видов транспорта, отмечает автор законопроекта.

При этом ограничением для развития активных видов туризма являлся установленный порядок получения допуска к управлению самоходными машинами категории "А" (внедорожная мототранспортная и автотранспортная техника - снегоходы, мотовездеходы, квадроциклы и другие), отмечается в материалах.

Для квадроциклов и снегоходов была предусмотрена отдельная категория водительских удостоверений (удостоверение тракториста-машиниста) - "АI", для внедорожных автотранспортных средств, к которым относятся такие виды транспорта, как багги, вездеход - категория "АII". Категорию "AI" можно получить с 16 лет, категорию "AII" - в возрасте с 19 лет. Порядок их получения такой же, как для водительских прав, с той разницей, что экзамен сдается в органах Гостехнадзора.

В 2023 году были приняты изменения в законодательство, которыми дается право на управление рядом транспортных средств не только по правам тракториста-машиниста, но и, в том числе, по водительскому удостоверению категорий "B", "C", "D". Однако, изменениями не дана возможность управлять владельцам этих удостоверений, такой техникой, как багги, вездеход, которые относятся к внедорожным автотранспортным средствам с массой, не превышающей 3,5 тонны и число пассажирских мест которых не превышает восемь (категория "АII"), где по-прежнему требуются права тракториста-машиниста.