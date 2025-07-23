В ростовских МФЦ интерактивным помощником воспользовались более 3 тыс. бойцов СВО

И.о. министра цифрового развития, IT и связи Ростовской области Алексей Алехин сообщил, что треть всех обращений участников спецоперации и членов их семей приходятся на консультации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. участников спецоперации и членов их семей с начала 2025 года воспользовались новой услугой МФЦ в Ростовской области - интерактивным помощником, которая позволяет получить любую консультацию или документы через одно заявление в МФЦ. Об этом журналистам сообщил и.о. министра цифрового развития, IT и связи Ростовской области Алексей Алехин.

"Сегодня мы реализовали инициативный проект нашего региона. Мы с чем столкнулись? Мы видим в том числе в комментариях у врио губернатора Юрия Слюсаря обращения от участников СВО, членов их семей, что довольно сложно было разобраться в наборе услуг, которые им положены. Мы сделали интерактивный помощник, который сегодня доступен на нашем сайте МФЦ и при помощи нескольких очень простых вопросов человек определяет, какой набор услуг ему нужны. Дальше весь процесс получения услуг будет доступен по одному единому заявлению. Сегодня порядка трех тысяч уже обращений у нас есть", - сказал Алехин.

По его словам, треть всех обращений участников СВО и членов их семей приходятся на консультации и две трети - получение различных документов.

Услугами МФЦ в Ростовской области также активно пользуются и жители исторических регионов, по данным Алехина, ежегодно порядка 400 жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приезжают для получения различных документов.