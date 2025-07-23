Глава Министерства культуры РФ заявила о необходимости развития этой сферы в городах и селах региона

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Сфера культуры - основа развития и одно из основных направлений для работы в Еврейской автономной области. Об этом сообщила глава Министерства культуры Российской Федерации Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в регион.

"Сегодня культура Еврейской автономной области - это объект особого внимания. Потому что это - основа развития Еврейской автономной области. И сегодня мы можем говорить и о культуре в наших сельских и городских поселениях. <…> Работы много, и благодаря культуре Еврейскую автономную область и знают", - отметила Любимова. Министр добавила, что развивать культуру в ЕАО нужно не только в городах, но и небольших селах, где также необходимо развивать музейную, библиотечную сферы.

Она отметила, что большое значение в развитии культуры области занимает тема памяти и ее сохранения. Министр поблагодарила губернатора Марию Костюк за плодотворное сотрудничество - она отметила, что они обсудили с главой автономии основные проблемы и пути развития культурной сферы ЕАО.

Также в своем Telegram-канале министр осветила работу программы "Пушкинская карта" на территории ЕАО.

"Продолжается развитие "Пушкинской карты". С начала реализации программы ее участниками в Еврейской автономной области стали почти 15 тыс. человек, что составляет 93% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Они приобрели более 100 тыс. билетов почти на 47 млн рублей. Самые посещаемые учреждения - Театр Кукол "Кудесник", Областной краеведческий музей и Биробиджанская областная филармония", - сообщила она.