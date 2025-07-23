По словам представителя Черноморо-Азовского морского управления службы, своим бездействием собственник способствовал увеличению и продолжению причинения вреда окружающей среде

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Собственник потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" - компания "Каматрансойл" - бездействует на протяжении всего периода ликвидации последствий ЧС, пренебрегая нормами Кодекса торгового мореплавания (КТМ) об обязанности по подъему затонувших частей судна из акватории. Об этом в ходе суда заявила представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

В среду в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается иск Росприроднадзора на возмещение 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей ущерба к судовладельцу "Волгонефти-212" "Каматрансойл" и торгово-чартерному фрахтователю судна "Кама шиппинг".

"В силу норм Кодекса торгового мореплавания именно собственник обязан поднять остатки судна. Он должен это предпринять в порядке, установленном КТМ: разработать проектную документацию, поднять это судно, обратиться за соответствующими разрешениями. В данной конкретной ситуации ничего из этого собственник не предпринял, чем способствовал увеличению и продолжению причинения вреда окружающей среде", - сообщила представитель Росприроднадзора.