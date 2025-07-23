Министр образования и науки региона Олег Трофимов отметил, что в республике растет востребованность рабочих профессий

ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Число заявлений на поступление в учреждения среднего профессионального образования (СПО) ДНР в ходе приемной кампании - 2025 превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщил ТАСС министр образования и науки региона Олег Трофимов.

"Динамика в целом хорошая, если сравнивать с прошлым годом, то уже большее количество заявлений мы уже сейчас фиксируем. Да, это растет у нас, собственно, популярность и востребованность рабочих профессий. Для нас топ - это все инженерно-технические специальности, это все педагогические специальности и профессии, наши педагогические колледжи, это медицинские колледжи - медицинское образование в целом", - сказал Трофимов.

Он добавил, что также ставка делается на аграрные специальности и IT-направления. "Это соотносится с потребностями экономики республики в кадрах, то есть по тем направлениям, по которым нам кадры больше всего нужны в экономике, мы стараемся и большее количество бюджетных мест выделять", - заключил собеседник агентства.

В министерстве уточнили ТАСС, что приемная кампания началась 19 июня. В настоящее время подведомственные Минобрнауки ДНР учреждениями СПО приняли около 2,5 тыс. заявлений от абитуриентов, что на несколько сотен больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В мае Трофимов сообщил ТАСС, что около 60% выпускников учреждений среднего профобразования в регионе идут работать по специальности. Этот показатель ежегодно намерены увеличивать на 2-3%.