Ведомство ранее объявило его в розыск по уголовной статье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в РФ в список иноагентов) пропал из базы розыска МВД России. Это следует из соответствующего запроса.

"Найдено: 0. По вашему запросу нет информации", - сказано в сообщении при вводе запроса с персональными данными музыканта.

18 июля стало известно, что МВД России объявило в розыск Дремина по уголовной статье. При этом там не уточнялось, по какой статье ведется розыск. Тогда же, согласно открытым данным, он покинул Россию.

Минюст признал рэпера Face иноагентом в апреле 2022 года.