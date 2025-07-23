При этом обычно они объединяются в группы численностью менее 10 человек, либо действуют индивидуально, отметил заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Численность сатанистов в России составляет несколько десятков тысяч человек, при этом у них нет крупных структур, это малые группы или одиночки. Об этом в комментарии ТАСС заявил директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.

Ранее Верховный суд РФ по требованию Генпрокуратуры признал экстремистским и запретил на территории РФ "Международное движение сатанистов". По данным, предоставленным ТАСС, экспертизу для запрета движения провела группа деструктологов во главе с Романом Силантьевым.

"Численность сатанистов в России составляет несколько десятков тысяч человек. Крупных сатанинских структур в стране нет, обычно сатанисты объединяются в группы численностью менее 10 человек, либо вообще действуют индивидуально. Это является следствием их мизантропии. При этом запрет сатанизма будет касаться не только тех людей, которые поклоняются собственно сатане, но и всех приверженцев темных богов", - сказал он.

По его словам, причиной запрета движения стала поддержка им Украины и сбор средств для ВСУ. "Именно на этом основании в 2024 году Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии в пользу ВСУ", - добавил Силантьев.

Он рассказал, что известно большое число случаев ритуальных убийств людей и животных, а также осквернений мест захоронений и тел умерших, совершенных сатанистами. "Типичными преступлениями сатанистов являются ритуальные убийства людей - [всего] около 300 человек с 1993 года - и животных, особенно котов, каннибализм, изнасилования, осквернения мест захоронения и тел умерших, разжигание ненависти по религиозному признаку", - выделил эксперт.

Религиовед отметил, что запрет "Международного движения сатанистов" не приведет к культурному ущербу, хотя сатанинская символика запрещена совместно с самим движением. По его оценке, сатанинское движение "внесло минимальный и очень спорный вклад в культуру, преимущественно обогатив сюжетами фильмы ужасов".