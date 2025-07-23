Для трудоустроенных осужденных также сократили срок, в течение которого они должны приступить к отбыванию наказания, до 15 дней

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Осужденные, не имеющие постоянного места работы, не смогут приговариваться к исправительным работам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Исправительные работы теперь будут назначаться только тем осужденным, которые имеют основное место работы - ранее такое наказание могли получить и те, кто не трудоустроен, причем выполняли они такие работы в районе своего места жительства, но по согласованию с профильными инспекциями.

Для трудоустроенных осужденных также вдвое сократили срок, в течение которого они должны приступить к отбыванию наказания - 15 дней. Уточняется, что если осужденный к исправительным работам был уволен, он должен трудоустроиться в течение 15 дней со дня постановки на учет или со дня увольнения.

В качестве наказания осужденного могут применять три вида разных работ - обязательные, исправительные и принудительные. Каждый из видов назначается в зависимости от тяжести преступления. Обязательные и принудительные работы заключаются в выполнении трудовой деятельности - в первом случае человек в том числе может заниматься уборкой общественных территорий, во втором - трудиться в специальном исправительном центре. А исправительные работы применяются в виде штрафа - человек должен отдавать от 5% до 20% от своей зарплаты в доход государства. В случае если у человека нет работы - местные органы самоуправления определяют такого осужденного на работы в районе его места жительства. Однако такая норма перестанет действовать через шесть месяцев - после вступления закона в силу.