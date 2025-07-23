Эксперт Безбородов рассказал о последствиях аварии на Городецком гидроузле

По словам управляющего партнера ООО "Инфра проекты", аналитика в области международного транспорта и логистики, из-за инцидента могут перенести сроки завершения реконструкции объекта

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Авария на Городецком гидроузле в Нижегородской области может стать причиной переноса сроков завершения реконструкции объекта. Глобально для экономики РФ ничего страшного не произошло, но последствия скажутся на речной экономике, считает управляющий партнер ООО "Инфра проекты", аналитик в области международного транспорта и логистики Алексей Безбородов.

22 июля стало известно об аварии - Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что целостность камеры шлюза нарушена в результате демонтажных работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Судоходство было временно приостановлено.

"Нарушено грузовое судоходство <...>. Есть подозрение, что авария будет использоваться <...> строителями обновленного Городецкого гидроузла для того, чтобы снова сдвинуть сроки. [Перенос сроков] - это главная катастрофа нашей речной отрасли - в Багаевском гидроузле (находится на реке Дон - прим. ТАСС), в Городецком гидроузле. Конечно же, до тех пор, пока все это не вылечат, говорить о нормальной работе никак нельзя, глобально для экономики ничего страшного не произошло, а для речной экономики, конечно, это ужас", - сказал собеседник.

В свою очередь в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на гендиректора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского заверили, что у туроператоров выработан алгоритм, как действовать в таких ситуациях.

"Они традиционно производят все изменения в соответствии с возникшими обстоятельствами, но с максимальным вниманием к интересам туристов. Мы сейчас получаем официальные письма от туроператоров о том, кто и как меняет ближайшие рейсы. Какое количество круизов будет затронуто, сказать трудно, все зависит от длительности паузы в движении", - приводит РСТ слова Михайловского.

Авария и последствия

Городецкий гидроузел на Волге расположен в 442 км от Рыбинского и в 333 км от Чебоксарского гидроузлов, рядом с городами Заволжье и Городец Нижегородской области, примерно в 55 км от областного центра.

Сейчас гидроузел реконструируют - проводят дноуглубление и возводят дополнительную шлюзовую камеру для увеличения грузооборота и пассажирооборота на Волге. Контракт между Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) АО "Монолитное строительное управление-1" был заключен в 2021 году с исполнением в 2026 году.

В марте 2023 года проект реконструкции судоходных шлюзов №15 и 16 гидроузла на Волге прошел Главгосэкспертизу. Тогда было получено положительное заключение экспертизы на проведение капитальных дноуглубительных работ на участке судового хода протяженностью 40,5 км, а также реконструкцию оградительной дамбы №10 длиной 1,5 км.

Реконструкция судоходных шлюзов должна обеспечить гарантированную глубину 4 м для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом, что увеличит пропускную способность участка с 12 до 20 млн тонн грузопотока (в данных компании фигурировала также цифра в 32 млн тонн). Также за счет работ должна была значительно улучшиться доступность городов средней Волги для круизных судов из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении.

В ноябре 2024 года учреждение сообщало, что строительная готовность Городецкого гидроузла составляет 25%, в мае 2025 года уже 45%. К маю 2025 года на объекте продолжались работы по реконструкции оградительной земляной дамбы №10 и строительство причально-направляющей палы шлюза №15А. Параллельно шло строительство дополнительной камеры № 15А левой нитки шлюза. Строительная готовность составляла 60%.

На строительной площадке работало более 1 тыс. человек, задействовано 128 единиц техники. Проект реализуют по нацпроекту "Эффективная транспортная система" без остановки судоходства на данном участке. Проход судов осуществляется через камеру №16.

После аварии филиал ПАО "Русгидро" - "Нижегородская ГЭС" проинформировал, что она не повлияла на работу ГЭС, а глава округа Александр Мудров сообщил об отсутствии угрозы для населения.

По данным министерства туризма и промыслов Нижегородской области, 22 июля по шлюзам планировали пройти 10 судов круизного и прогулочного флота. Некоторые суда изменили направление движения, часть туристов направили до места назначения наземным транспортом. Компания "Водолет" при этом сообщила, что отменила рейс Нижний Новгород - Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, запланированный на 25 июля, а также обратный рейс Ярославль - Нижний Новгород с теми же остановками, запланированный на 27 июля.

В Минтрансе России во вторник вечером проинформировали, что на момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с порядка 1,5 тыс. пассажиров на борту. Пять из них (находились в низовом районе) оперативно перенаправили по другим маршрутам. В среду, 23 июля, в Российском союзе туриндустрии сообщили, что операторы корректируют программы уже начатых круизов и меняют маршруты ближайших рейсов.

О задержках грузового речного транспорта не сообщалось.