Житель Прикамья выиграл в лотерее почти 30 млн рублей

Пресс-служба официального распространителя всероссийских государственных лотерей "Столото" сообщила, что победитель еще не обратился за выигрышем

ПЕРМЬ, 23 июля. /ТАСС/. Житель Пермского края выиграл в лотерее гослото "Рапидо про" почти 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба официального распространителя всероссийских государственных лотерей "Столото".

"22 июля в 337474-м тираже лотереи "Рапидо про" был разыгран суперприз - 28 113 951 рубль. Победителем стал житель Пермского края. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа во втором поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 1 500 000 рублей и составила 29 613 951 рубль", - сообщили в "Столото".

Отмечается, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. О победителе известно только то, что он купил билет в мобильной версии сайта "Столото". К победе жителя Прикамья привели числа 18, 6, 4, 15, 1, 7, 13, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 2 - во втором.

"Столото" - крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. С 2014 года все лотереи в России являются государственными, их организуют являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", являются источником пополнения бюджетов России разных уровней. В частности, целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.