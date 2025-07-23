Среди них Педро, Уксус и Инфинити

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Столичные ветеринары назвали самые необычные клички собак. В их число вошли Педро, Уксус, Анаконда, Инфинити и ряд кличек в честь известных личностей, сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

"Только этим летом ветеринары госветслужбы Москвы приняли более 100 пациентов, клички которых удивляли или вызывали улыбку. Так, пациентами Красногвардейской ветклиники стали собаки Педро, Леонид Петрович, Уксус и Анаконда. В Донскую заглядывала собака Свекровь, а в Кунцевскую ветклинику - девочка породы бишон-фризе по кличке Пушкин", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили собак, названных в честь известных личностей. Так, в столице есть питомцы с именами Орнелла Мути, Джеки Чан, Ума Турман, Бейонсе, Сара Джессика, Джобс, Зидан, Тимати, Вероника Кастро, а также Барклай де Толли и Че Гевара. Также встречаются собаки с именами персонажей из популярных вымышленных франшиз, таких как "Гарри Поттер", "Звездные войны", "Индиана Джонс" и другие.

"В этом году в государственных ветклиниках отмечена интересная тенденция: увеличивается число собак с традиционными русскими именами: Афанасий, Тимофей, Миша, Лелик, Игорек, Федор, Семен, Филя, Василий, Кузя, Степан, а также - Василиса, Люся, Тося, Зося, Фрося, Ефросиния и Дуняша", - отметили в ведомстве.

Самыми популярными кличками для собак в Москве остаются Джеки, Рич, Альма, Буся, Джесси, Микки, Барни и Тайсон.

Редкие клички

В Комитете рассказали о ряде других редких кличек, среди которых есть Лексус, Инфинити, Мерседес, Пропофол и Дофамин, Граф, Царь, Милорд, Ричард Львиное Сердце и Ланселот.

Также встречаются собаки с кличками в честь различных животных, например Ежик, Рыбка, Лис, Соболь, и в честь десертов: Карамелька, Бисквит, Булочка, Бублик, Маффин, Ириска, Пряник, Зефир, Пончик, Трюфель, Конфета, Сырник, Капучино и Мильфей. Владельцы дают своим питомцам различные имена из самых разных областей.

"Популярнейшие в прошлом клички сейчас стали редкостью - в 2025 году в столице зарегистрирована всего одна Жуча и также в единственном экземпляре - Бобик, Барбос и Дружок", - заключили в ведомстве.