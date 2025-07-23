Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут отметил, что группы продленного дня - важный социально ориентированный инструмент

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество образовательных организаций с работающими группами продленного дня в арктической зоне увеличилось на 6,5% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут в рамках круглого стола "Обеспечение устойчивого развития арктических поселков и сел" в Совете Федерации.

"Мы сейчас активно ведем работу по формированию групп продленного дня в школах, в том числе в арктической зоне. Мы видим, что этот показатель один из тех, который идет в рост. Увеличилось на 6,5% количество образовательных организаций с продленным днем или с функционированием групп продленного дня", - сказал он.

Реут отметил, что группы продленного дня - важный социально ориентированный инструмент, который в особенности важен для арктической зоны.