Глава Общественной палаты региона Галина Гриднева сообщила, что мероприятие состоится в августе

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Масштабный региональный форум для участников разных волонтерских движений впервые пройдет в Бердске Новосибирской области в августе. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС глава Общественной палаты региона Галина Гриднева.

"Сегодня грантами поддерживаются проекты, которые объединяют несколько движений, несколько общественных организаций. В середине августа у нас будет форум волонтеров, который заявила Бердская общественная организация", - сказала Гриднева.

Министр региональной политики области Роман Бурдин уточнил, что сейчас в регионе работают сразу несколько крупных волонтерских движений. Инициатором проведения форума выступил благотворительный фонд "Армия добра", занимающийся оказанием помощи участникам СВО. В мероприятии примут участие около 500 человек. Форум будет проходить три дня. "Форум посвящен обмену опытом, решению существующих проблем. Обязательно в обсуждение будут включены бизнес и власть", - пояснил Бурдин.

Еще одной крупной целью форума, по словам министра, станет вовлечение предпринимателей в волонтерскую работу. Также в рамках форума подразумевается развлекательная программа.