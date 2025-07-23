Офис, где проходили обыски, работает, сообщил сооснователь проекта Анатолий Сулейманов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Офис редакции Telegram-канала Baza, где проходили обыски, работает, редакция намерена продолжать свою деятельность. Об этом ТАСС заявил сооснователь проекта Baza Анатолий Сулейманов.

"Редакция работает, хотя это невероятно сложно сделать с учетом того, что вчера была задержана наша бухгалтер. У нее тоже изъяли все средства связи, электронные цифровые подписи, без которых нельзя отправить налоговой, например, отчет", - рассказал Сулейманов.

По его словам, тем не менее, они намерены продолжить деятельность. Он отметил, что всего были задержаны шесть человек - главный редактор, его невеста, три продюсера и человек, который помогает с бухгалтерией.

"Сейчас отпущены четыре человека, а двое, главред и продюсер, сегодня будут доставлены в Замоскворецкий районный суд", - рассказал Сулейманов.

Как ранее сообщил ТАСС источник, Трифонову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Санкция статьи предусматривает в том числе штраф в размере от 1 до 3 млн рублей, лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Аналогичное обвинение предъявлено продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой. Вину Трифонов и Лукьянова не признают.