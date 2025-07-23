В Финском заливе заметили дельфинов

Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Антон Чернецкий заявил, что это может свидетельствовать об очищении Балтийского моря и попытках животных вернуться в прежние места обитания

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группа дельфинов замечена в Финском заливе, что может свидетельствовать об очищении Балтийского моря и попытках животных вернуться в прежние места обитания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в отмечаемый 23 июля Всемирный день китов и дельфинов.

"В последней трети ХХ века огромное количество хлорорганических пестицидов и отходы промышленного производства самых в техническом отношении развитых стран Европы сделали Балтику одним из самых грязных морей мира. Дельфины стали редкостью. Теперь ситуация потихоньку восстанавливается. Странами Балтийского региона, включая Россию, были приняты меры, ограничивающие негативное воздействие на балтийскую экосистему. Может быть с этим связано то, что дельфины пытаются, может быть пока и не очень успешно, но вернуться на свои прежние места обитания", - заявил старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Антон Чернецкий, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, восточная Балтика в середине XX века была обычным местом обитания обыкновенных морских свиней и афалин, но их численность значительно уменьшили сначала две мировые войны, а затем сильное промышленное загрязнение.