В Ростовской области Max будут использовать как единую систему оповещений

И.о. министра цифрового развития, IT и связи региона Алексей Алехин заявил, что это позволит ограничить мошенников в их действиях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены использовать мессенджер Max в качестве единой системы уведомлений населения, в том числе при получении госуслуг. Это позволит ограничить мошенников в их действиях, сообщил журналистам и.о. министра цифрового развития, IT и связи Ростовской области Алексей Алехин.

"На сегодняшний день планируется мессенджер Max использовать как единую точку уведомления заявителя, например, при получении госуслуг о том, что ваше дело исполнено или вы записаны в какую-то организацию", - сказал Алехин.

По его словам, интеграция мессенджера в систему госуслуг, в том числе позволит ограничить действия мошенников.

В настоящее время, по словам и.о. министра, в МФЦ Ростовской области стартует пилотный проект по получению информации об услугах через Max.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.