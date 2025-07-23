Отмечается, что с 23 июля на всех действующих зарядных станциях проекта "Энергия Москвы" работает среднерыночный тариф

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Столичные зарядные станции для электротранспорта стали платными. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Переводим городские ЭЗС проекта "Энергия Москвы" на обычный режим работы. <…> Пилотный проект на городских ЭЗС действовал почти 5 лет. За это время пользователи совершили более 1 млн бесплатных зарядных сессий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 июля на всех действующих зарядных станциях проекта "Энергия Москвы" работает среднерыночный тариф. Согласно опубликованной ведомством инфографике, вводятся следующие тарифы: 20 рублей / кВт*ч на станциях постоянного тока (от 50 кВт); 15 рублей / кВт*ч на станциях переменного тока (22-44 кВт). При этом ряд льгот для владельцев электромобилей останутся - освобождение от уплаты транспортного налога и возможность пользоваться городскими парковками бесплатно

"Благодаря этому мы сможем устанавливать по 500 быстрых ЭЗС ежегодно уже с этого года. <…> Среднерыночный тариф повысит инвестиционную привлекательность проекта, позволит увеличить темпы развития сети зарядных станций, повысит качество обслуживания и даст возможность внедрять новые технологические решения в проект, обеспечит сбалансированный уровень загруженности зарядных станций", - пояснили в департаменте.

Там также подчеркнули, что в 2024 году в столице было установлено около 40 новых станций, где запустили тестирование оплаты зарядных сессий. "Сейчас таких ЭЗС уже более 120. Главное, мы увидели, что станции оказались востребованными: на них подзарядились более 45 тыс. раз", - заключается в публикации.