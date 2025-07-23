По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, область активно использует национальный проект как эффективный инструмент поддержки семей для улучшения демографической ситуации

КРАСНОДАР, 23 июля./ТАСС/. Родители более 457 тыс. детей получат ежемесячные выплаты по национальному проекту "Семья" в Краснодарском крае в 2025 году. Пособия предназначены для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека и призваны поддержать демографический рост в регионе, сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

"В 2025 году планируем предоставить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на более чем 457 тысяч детей. <…> Национальный проект "Семья" остается серьезным подспорьем для жителей Кубани. Активно используем его как эффективный инструмент поддержки семей для улучшения демографической ситуации", - сказал Кондратьев.

Кроме того, в рамках нацпроекта жители края могут получить финансовую помощь на открытие собственного дела, ведение подсобного хозяйства, поиск работы или выход из сложной жизненной ситуации. По данным краевых властей, с начала 2025 года такую форму поддержки уже оформили около 4,8 тыс. жителей Краснодарского края.