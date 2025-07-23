Эксперт Хафизов сообщил о 114 случаях заражения коронавирусом "Стратус" в РФ

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что 54% случаев заболевания приходится на Москву

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса "Стратус" (XFG) выявлено в России, большинство приходится на Москву. Об этом сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на город Москву - 54%, также образцы были отобраны из таких регионов, как Магаданская область, Алтайский край, Московская область, Вологодская область, Калининградская область, город Санкт-Петербург, Новосибирская область, Смоленская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Республика Алтай, Иркутская область, Ханты-Мансийский Автономный округ. Первый случай заболевания в РФ был обнаружен 24 апреля 2025 года", - сказал он.

Эксперт добавил, что этот вариант коронавируса появился в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основными характеристиками XFG являются высокая заразность, симптомы в основном легкие и похожи на другие варианты "Омикрона", часто отмечается сиплость голоса.

"[Вариант коронавируса "Стратус"] не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий", - заключил Хафизов.