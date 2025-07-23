В СМИ ранее появилась информация о якобы поступающих в Черное море нефтепродуктах с затонувшего "Волгонефть-212"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор сейчас не фиксирует утечек мазута в Черное море с затонувшего танкера "Волгонефть-212", сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Черное море нефтепродуктах с затонувшего танкера "Волгонефть-212" официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует", - написала она.

Радионова отметила, что 23 июля в Арбитражном суде Краснодарского края проходят заседания по искам Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

"В ходе слушания представители Росприроднадзора отметили, что до тех пор пока судна не удалены из акватории, они продолжают представлять угрозу окружающей среде. Как подчеркнул представитель ведомства, служба продолжит настаивать, чтобы весь экологический ущерб был возмещен со стороны владельцев танкеров", - указала Радионова.