Большего эффекта в борьбе с опасным сорняком можно добиться не за объемы покошенного и уничтоженного растения, а за результат этой работы, считает глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российским регионам стоит пересмотреть подходы к борьбе с борщевиком, в том числе контракты с компаниями, которые выигрывают конкурс на проведение работ по его устранению. Об этом заявил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"Мне кажется, мы сейчас находимся на этапе, когда регионам надо пересмотреть контракты и вообще подходы по борьбе с борщевиком. Не хочу всех красить одной краской, но, мне кажется, компания, которая каждый год выигрывает конкурс, получая деньги за борьбу с борщевиком, ну первая, кто не заинтересована, чтобы борщевика на территории было мало", - сказал сенатор на пресс-конференции в Москве.

По мнению Двойных, большего эффекта можно добиться, если деньги будут выплачиваться за то, что в течение 10 лет на территории не будет борщевика, а не за объемы покошенного и уничтоженного химсредствами растения. "В любом случае наш комитет лучший опыт регионов обобщает. Мы не боимся обмениваться мнениями, критиковать друг друга, показывать, кто каких результатов добился, за счет каких средств. Но вот такой баланс между ответственностью и технологиями по борьбе, мне кажется, результат свой даст", - отметил он.