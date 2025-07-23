Они обвиняются в даче взятки группой лиц по предварительному сговору

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ходатайства об избрании меры пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемым в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, поступили в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Михальчик.

"Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой поступили в Замоскворецкий суд Москвы", - сказал он.

Следственный комитет считает Трифонова и Лукьянову причастными к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации. Согласно данным собеседника агентства в силовых структурах, обвиняемые получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и их последствиях, а затем переводили деньги за полученные данные.

Журналистам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Санкция статьи предусматривает в том числе штраф в размере от 1 до 3 млн рублей, лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Вину Трифонов и Лукьянова не признают.