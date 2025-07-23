На ЗАЭС сообщили, что удары ВСУ по Энергодару усилились

По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, киевский режим пытается усилить психологическое давление и угрозы в адрес сотрудников станции и жителей ее города-спутника

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Удары украинских войск по жилым кварталам Энергодара участились в последние месяцы. При этом киевский режим пытается усилить психологическое давление и угрозы в адрес сотрудников Запорожской АЭС и жителей ее города-спутника, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Психологическое давление на сотрудников станции и жителей города, включая участившиеся обстрелы и постоянные угрозы в информационном пространстве, не прекращаются. Любые действия, создающие атмосферу страха и неуверенности для персонала, ответственного за безопасность ядерного объекта, и для мирных жителей абсолютно неприемлемы", - сказала Яшина.

Сотрудники ЗАЭС должны иметь возможность выполнять свои жизненно важные обязанности без давления и угроз, подчеркнула собеседница агентства.

"Распространение угроз в публичном пространстве - в пабликах и других каналах - является формой психологического насилия и нагнетания напряжения. Подобные действия усугубляют и без того тяжелую ситуацию для жителей города", - добавила представитель Запорожской АЭС.

ВСУ 23 июля несколько раз атаковали дронами-камикадзе район жилой застройки атомграда. В ночь на 18 июля украинские войска из ствольной артиллерии обстреляли закрытый детсад и жилые дома, была ранена женщина. В течение всего лета 2025 года ВСУ еще неоднократно атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города и непосредственно Запорожской АЭС.

Ранее власти Энергодара призвали сообщать о пособниках киевского режима, которые передают Украине сведения о специалистах Запорожской АЭС и других важных для города организаций с целью их запугивания. Для обмена данными с жителями Энергодара создан чат-бот. В администрации города подчеркнули, что всем приславшим необходимые данные гарантируют анонимность и соответствующую реакцию.