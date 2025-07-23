Представитель межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЮФО заявил, что также были проблемы с комплектностью экипажа

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Срок действия квалификационного диплома капитана танкера "Волгонефть-239" истек еще до момента крушения судна у Керченского пролива, то есть он управлял танкером незаконно, имелись проблемы с комплектностью экипажа. Об этом заявил в ходе судебного заседания представитель межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЮФО, оглашая суду подробности результатов расследования инцидента.

В среду суд рассматривает иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к владельцу "Волгонефти-239" - компании "Волгатранснефть.

"У самого капитана закончился срок действия квалификационного диплома", сообщил представитель Ространснадзора, уточнив, что срок действия диплома, выдаваемого капитаном порта о квалификации, позволяющей занимать должность капитана судна, закончился еще за несколько дней до крушения танкера.

По словам представителя Ространснадзора, в том числе неопытность экипажа могла повлиять на исход событий в аварийной ситуации. Он отметил, что на судне в целом имелись проблемы с комплектацией штата. Экипаж проверялся в порту, из которого он вышел последним до крушения: был проведен контроль, установлено, что судовой экипаж соответствовал судовой роли. Далее судно вышло из порта 3 ноября 2024 года и 6 ноября подошло к порту "Кавказ", но в порт не заходило, встало на якорь в Азовское море, где простояло до 4 декабря. В этот период на судне появилась другая судовая роль с другим экипажем. На 15 декабря 2024 года, когда произошел аварийный случай, на судне была уже другая судовая роль.

"Часть членов экипажа, как капитан потом пояснял, чуть ли не самовольно с рейдом при сдаче отходов, снялись с борта, взамен им никого не послали. Те люди, которые были заявлены в судовых ролях, не соответствовали фактически находившимся на борту. В соответствии со свидетельством о минимальном составе экипажа, который может обеспечить безопасное плавание судна, должно было находиться три судоводителя, три механика и рядовой состав. Фактически не момент аварии на борту находились два судоводителя, электромеханик в судовой роли был указан как матрос, старший помощник был указан как практикант", - прокомментировал представитель ведомства допущенные нарушения.

Однако по заключению экспертов в ходе расследования основной причиной крушения явилось пребывание танкера в акватории по истечении сезона плавания. Представитель Ространснадзора отметил, что службой управления движения судов экипажу неоднократно передавалось предупреждение о том, что решение о стоянке в месте, где произошло крушение, является ответственностью капитана судна. Как сообщил представитель Ространснадзора, по заключению экспертов, для предотвращения крушения, судовладелец должен был передать экипажу указание на переход в безопасный район плавания в связи с истечением сезонного разрешения на пребывание судна такой конструкции в Черном море. Вместо этого судовладелец принимал попытки продлить разрешение на пребывание в акватории несмотря на истечение сезона плавания и другие разрешительные документы. Согласно, оглашенным результатам расследования, капитан получил устное указание от судовладельца на следование к перегрузочному району в Черное море через Керченский пролив.